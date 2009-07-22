Байден: Перезагрузка отношений РФ и США не отразится на Украине

Киев. 22 июля. УНИАН. Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН заверяет, что перезагрузка отношений между Россией и США не отразится негативно на Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед украинскими и американскими деловыми и политическими кругами.

«Перезагрузкой наших отношений с Россией мы при этом подтверждаем нашу поддержку независимой Украине», - сказал он.

Дж.БАЙДЕН отметил, что не должно быть сферы влияния или возможности какой-либо нации влиять на выбор, который делает независимое государство.

«Мы не верим, что партнерство с одной страной должно быть за счет другой страны. Так не бывает, так не будет», - сказал вице-президент США.

Он отметил, что все независимые страны должны сами определяться относительно своей внешней политики и в отношении своих союзников.

Дж.БАЙДЕН напомнил, что именно с такой позицией две недели назад в Москве выступал Президент США Барак ОБАМА.

Он отметил, что администрация Б.ОБАМЫ не отступит от своей поддержки сильной и независимой Украины. «Мы хотим видеть Украину такой, какой она хочет видеть сама себя», - сказал он.

Он также сообщл, что Комиссия по энергетическому партнерству США-Украина начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне.

При этом он напомнил, что в декабре прошлого года США и Украина достигли согласия относительно Хартии о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

«Сегодня я и ваш Президент согласились, что комиссия начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в области безопасности экономики, торговли, энергетики и верховенства закона», - сказал вице-президент США.