Байден призывает Украину реформировать энергетику

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН считает, что Украина должна осуществить серьезную реформу энергетики для сокращения ее зависимости от внешних поставщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая перед украинскими и американскими бизнесовыми и политическими кругами.

По словам Дж.БАЙДЕНА, экономическая свобода Украины зависит в первую очередь от энергетической свободы. Он отметил, что Украина имеет огромный запас энергоресурсов. «Реформа вашего сектора энергетики должна сократить вашу зависимость от внешних поставщиков», - сказал вице-президент США.

Кроме того, по его убеждению, переход к рыночному ценообразованию за электроэнергию это - «храбрый и необходимый шаг».

Дж.БАЙДЕН считает, что Украина использует втрое больше энергетики, чем в среднем в Европейском Союзе.

«Если вы сократите и если вы подойдете к таким стандартам, то это изменит ситуацию», - сказал вице-президент США.