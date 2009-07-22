Кабмин откорректирует финплан «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины принял решение провести корректировку финансового плана НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что корректировка связана, в частности, с тем, что потребление газа сократилось, однако конкретные изменения показателей финплана министр не назвал.

«Изменились объемы потребления газа, изменились соответствующие показатели реализации, но сейчас эти показатели обрабатываются. В целом принято решение, но нужно еще согласовать с Министерством финансов и Министерством экономики», – сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году.

В то же время первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что разработанный по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО план реформирования газового сектора даст возможность сократить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на 30 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.