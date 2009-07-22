Энерготаможни Украины и РФ наладят обмен информацией

Представители Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины и Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы России отмечают необходимость налаживания постоянного обмена информацией по вопросам таможенного контроля за перемещением энергоносителей.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, на прошлой неделе состоялась рабочая встреча представителей Энергетической региональной таможни ГТСУ и Центральной энергетической таможни ФТС России при участии центрального аппарата Государственной таможенной службы Украины.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией таможенного контроля и таможенного оформления природного газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, перемещаемых через украинско-российскую государственную границу, в том числе и механизма взаимодействия между таможнями обеих стран с целью получения дополнительных данных для осуществления таможенных процедур.

В ходе встречи прошел обмен опытом работы, были рассмотрены вопросы организации таможенного контроля и таможенного оформления энергоносителей, а также использования системы управления рисками.

Представители таможен подчеркнули необходимость проведения подобных встреч, позволяющих наладить взаимодействие и способствующих решению рабочих вопросов, которые возникают перед энергетическими таможнями обеих стран.