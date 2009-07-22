Тимошенко: Украине гарантированы поставки ядерного топлива

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина обеспечена гарантированными поставками свежего ядерного топлива до конца 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Относительно ядерного топлива я могу сказать, что на 2009 и 2010 годы Украина заключила соглашения по поставкам ядерного топлива, что у нас нет никакой проблемы и ни одного вопроса, которые были бы связаны с обеспечением Украины ядерным топливом. При этом цены на топливо ниже, чем в предыдущие годы», – сказала премьер, отвечая на вопрос о причинах задержки подписания долгосрочного контракта по поставкам ядерного топлива между оператором украинских АЭС НАЭК «Энергоатом» и российским ОАО «ТВЭЛ», который планировалось подписать до 15 июля текущего года.

В то же время премьер отметила, что в ходе переговоров с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ обсуждались вопросы сотрудничества в сфере ядерной энергетики с американскими компаниями Westinghouse и Holtec International.

«Это как раз возможность применять на АЭС Украины альтернативное (российскому – УНИАН) ядерное топливо», – сказала премьер.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля текущего года заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

В частности, договоренностями зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участи в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.