На NYMEХ нефть подешевела до 65,4 долл./барр.

По итогам торговой сессии 22 июля на бирже NYMEХ нефть подешевела на 0,21 долл. - до 65,4 долл. за баррель.

Противоположная тенденция проявилась на торгах на лондонской бирже IСE - цена нефти здесь повысилась на 0,34 долл., до 67,21 долл. за баррель, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках 21 июля повышались второй день подряд.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 66,87 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовскийх фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,74 доллара - до 64,72 долларов за баррель.