США и Канада объявили о 2-й совместной экспедиции в Арктику

США и Канада объявили о второй совместной экспедиции по изучению континентального шельфа в Арктике. В Вашингтоне это прямо увязывают с правами на природные ресурсы данного региона, отмечает ИТАР-ТАСС.

Согласно сообщению для печати, распространенному в среду госдепартаментом США, экспедиция должна продлиться с 6 августа по 16 сентября. Объектом исследования станет район континентального шельфа и морского дна к северу от Аляски до хребта Альфа-Менделеева и на восток до канадского арктического архипелага.

"Миссия поможет очертить расширенные пределы континентального шельфа /за пределами 200 миль об берега/ в Северном Ледовитом океане, а также /определить/ суверенные права США и Канады на основании критериев, содержащихся в Конвенции ООН по морскому праву", - указывается в документе.

Для участия в экспедиции отряжены корабли-ледоколы береговой охраны двух стран - американский Healy и канадский Louis S. St-Laurent. Впервые США и Канада проводили такую совместную морскую разведку прошлым летом. В 2010 году сотрудничество предполагается продолжить.

Даже на сторонний взгляд очевидно, что активизация работы на данном направлении началась в США "вдогонку за Россией". В частности, в Америке привлекла большое внимание и вызвала оживленные отклики печати российская высокоширотная экспедиция "Арктика-2007".

В частности, газета Los Angeles Times посвятила тогда редакционную статью "отставанию США" в "гонке за присвоение оттаивающих ресурсов Арктики". В отличие от ста с лишним других стран США не участвуют в Конвенции ООН по морскому праву и соглашении 1994 года о ее реализации, напомнила газета, а следовательно, не имеют и "юридического статуса" для обращения в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, где, скорее всего, должны будут рассматриваться территориальные споры.

На самом деле США конвенцию подписали, но не ратифицировали. В недавнем прошлом наблюдатели увязывали это с общим известным отрицательным отношением прежней администрации Джорджа Буша к международным договорам. Но уже в начале 2008 года профильное ведомство - Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы /НУОА/ при Министерстве торговли США - утверждало, что администрация США "поддерживает ратификацию конвенции" по морскому праву.