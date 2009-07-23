Беларусь "включит" россиянам Унеча-Вентспилс 5 августа

Запуск нефтепровода Унеча-Вентспилс планируется на 5 августа после проведения регламентных работ, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства РФ.

Приостановку работы нефтепровода Унеча-Вентспилс обсудили в среду в ходе телефонного разговора вице-премьеры России и Белоруссии Игорь Сечин и Владимир Семашко, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе.

"Было подчеркнуто, что приостановка работы произошла в связи с необходимостью проведения регламентных работ на аварийных участках нефтепровода", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, российская и белорусская стороны принимают меры для скорейшего возобновления работы этого нефтепровода.

"На месте находится группа представителей "Транснефтепродукта". Запуск трубы планируется на 5 августа после завершения регламентных работ", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Белоруссия перекрыла трубопровод для поставок дизельного топлива российских НПЗ на экспорт из латвийского порта Вентспилс. Речь идет об участке нефтепровода Унеча-Вентспилс, который эксплуатирует компания "Запад Транснефтепродукт".

При этом Минск заявляет о технической неисправности нефтепровода и существующей угрозе для экологии. Белорусские власти говорят, что это мера временная, и обещают возобновить прокачку после устранения российской стороной дефектов трубы, передает РБК.

Ежегодный объем транзита российских нефтепродуктов через Белоруссию составляет порядка 10 миллионов тонн.

Латвийские бизнесмены говорят, что из-за приостановки работы трубопровода Латвия несет немалые убытки. Глава Ассоциации транзитного бизнеса Латвии Янис Юрканс считает, что приостановка Белоруссией работы трубопровода является политическим шагом и связана с конфликтом между Россией и Белоруссией.