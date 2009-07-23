Коллектив ДУЭК проведет акцию протеста из долга по зарплате
Только за май 18,7 млн. грн.
Работники «Донецкой угольной энергетической компании» (ДУЭК) проведут акцию протеста, требуя выплаты долгов по заработной плате.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП), такое решение было принято на внеочередном заседании президиума Донецкой территориальной организации ПРУП.
По предварительным данным, в акции протеста – пикетировании Донецкой облгосадминистрации - примут участие не менее 200 работников государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания».
Председатель Донецкой терорганизации Укруглепрофсоюза Евгений БОНДАРЕНКО уточнил, что требование к власти – своевременность выплаты заработной платы. Он отметил, что из-за постоянных задержек с оплатой отгруженного угля госпредприятием «Уголь Украины» в ГП «ДУЭК» несвоевременно выплачивается зарплата, появились серьезные проблемы с приобретением необходимых материалов и оборудования, обеспечением нормального производственного процесса на шахтах, что может привести к его сворачиванию или полной остановке.
По словам Е.БОНДАРЕНКО, до 21 июля работникам шахт «ДУЭК» было выплачено только 77% начисленной зарплаты за май, трудящиеся других структурных подразделений, входящих в состав «ДУЭК», за май вообще не получили ни копейки.
Общая задолженность по зарплате работникам «Донецкой угольной энергетической компании» только за май составляет 18,7 млн. грн.
Донецкая территориальная организация ПРУП обратилась к премьер–министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ (письмо № 188/4 от 14.07.2009) с просьбой срочно вмешаться в ситуацию, отметил Е.БОНДАРЕНКО,
Он подчеркнул, что горняки обратились к ним, «чтобы не допустить перехода от цивилизованного решения проблемы в стихийный и неуправляемый процесс со стороны доведенных до крайности работников и членов их семей».
Но, реакции, по его словам, к сожалению, не последовало, и 20 июля на заседании президиума теркома было принято решение о пикетировании Донецкой облгосадминистрации.
Как сказал Е.БОНДАРЕНКО, угроза проведения акции протеста заставила власть «пошевелиться» - 21 июля всем трудящимся ГП «ДУЭК» была выплачена задолженность за май.
«Расчет руководства страны и угольной отрасли, видимо, был на то, что, выплатив людям майскую зарплату, они «утихомирят» шахтерский гнев и сорвут протестные выступления горняков», - сказал Е.БОНДАРЕНКО.
Однако, согласно положениям коллективного договора, до 15 июля работники ГП «ДУЭК» должны уже были получить аванс за июнь, то есть, у донецких шахтеров продолжают нарастать долги по зарплате, Е.БОНДАРЕНКО.
Он подчеркнул, что горняки больше не верят пустым обещаниям, и если в ближайшее время людям не выплатят июньский аванс, то 28 июля в 10.00 работники ГП «ДУЭК» придут требовать его под здание Донецкой облгосадминистрации.