Коллектив ДУЭК проведет акцию протеста из долга по зарплате

Работники «Донецкой угольной энергетической компании» (ДУЭК) проведут акцию протеста, требуя выплаты долгов по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП), такое решение было принято на внеочередном заседании президиума Донецкой территориальной организации ПРУП.

По предварительным данным, в акции протеста – пикетировании Донецкой облгосадминистрации - примут участие не менее 200 работников государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания».

Председатель Донецкой терорганизации Укруглепрофсоюза Евгений БОНДАРЕНКО уточнил, что требование к власти – своевременность выплаты заработной платы. Он отметил, что из-за постоянных задержек с оплатой отгруженного угля госпредприятием «Уголь Украины» в ГП «ДУЭК» несвоевременно выплачивается зарплата, появились серьезные проблемы с приобретением необходимых материалов и оборудования, обеспечением нормального производственного процесса на шахтах, что может привести к его сворачиванию или полной остановке.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, до 21 июля работникам шахт «ДУЭК» было выплачено только 77% начисленной зарплаты за май, трудящиеся других структурных подразделений, входящих в состав «ДУЭК», за май вообще не получили ни копейки.

Общая задолженность по зарплате работникам «Донецкой угольной энергетической компании» только за май составляет 18,7 млн. грн.

Донецкая территориальная организация ПРУП обратилась к премьер–министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и министру угольной промышленности Виктору ПОЛТАВЦУ (письмо № 188/4 от 14.07.2009) с просьбой срочно вмешаться в ситуацию, отметил Е.БОНДАРЕНКО,

Он подчеркнул, что горняки обратились к ним, «чтобы не допустить перехода от цивилизованного решения проблемы в стихийный и неуправляемый процесс со стороны доведенных до крайности работников и членов их семей».

Но, реакции, по его словам, к сожалению, не последовало, и 20 июля на заседании президиума теркома было принято решение о пикетировании Донецкой облгосадминистрации.

Как сказал Е.БОНДАРЕНКО, угроза проведения акции протеста заставила власть «пошевелиться» - 21 июля всем трудящимся ГП «ДУЭК» была выплачена задолженность за май.

«Расчет руководства страны и угольной отрасли, видимо, был на то, что, выплатив людям майскую зарплату, они «утихомирят» шахтерский гнев и сорвут протестные выступления горняков», - сказал Е.БОНДАРЕНКО.

Однако, согласно положениям коллективного договора, до 15 июля работники ГП «ДУЭК» должны уже были получить аванс за июнь, то есть, у донецких шахтеров продолжают нарастать долги по зарплате, Е.БОНДАРЕНКО.

Он подчеркнул, что горняки больше не верят пустым обещаниям, и если в ближайшее время людям не выплатят июньский аванс, то 28 июля в 10.00 работники ГП «ДУЭК» придут требовать его под здание Донецкой облгосадминистрации.