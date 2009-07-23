НКРЭ откорректировала установленную мощность Схидэнерго

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики откорректировала установленную мощность ООО «Схидэнерго» (входит в ДТЭК).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла сегодня на своем заседании.

Согласно решению комиссии, установленная мощность энергогенерирующей компании увеличена на 20 МВт - до 4 105 МВт. Коррекция показателя установленной мощности произведена в связи с завершением реконструкции энергоблока №2 Зуевской ТЭС, мощность которой увеличена пропорционально увеличению, утвержденному комиссией. Справка УНИАН. ООО «Схидэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска э/э ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 мая 2009 г. - 4085 МВт. С 2007 «Схидэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Схидэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).