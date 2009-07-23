Цена реализации сжиженного газа снизилась на 10%

Средняя цена реализации сжиженного газа 22 июля на коммерческом аукционе №372 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 10,3% по сравнению с предыдущим аукционом №371 от 21 июля (4771,6 грн. за тонну) – до 4282,3 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,793 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 11 млн. 960,550 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 21 июля на коммерческом аукционе №371 на УАБ снизилась на 8,2% по сравнению с предыдущим аукционом №369 от 17 июля (5200 грн. за тонну) – до 4771,6 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.