Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна вернуться к прямым поставкам среднеазиатского газа.

Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина заинтересована, чтобы “газ из Средней Азии шел в наш газопровод”.

“Это наши деньги за транзит. Это альтернативный России источник импортного газа для Украины. Это наш стратегический интерес», - добавил он.

Лидер “Фронта перемен” раскритиковал позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который высказался в поддержку проекта «Набукко». «Это прямой ущерб Украине», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает странной ситуацию, когда “прокладывается газопровод из Туркмении и Азербайджана в Европе в обход Украины – и наша власть заявляет, что рада этому”.

По его словам, для Украины строительство «Набукко» так же невыгодно, как и строительство газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря.

«Последние пять лет мы фактически подталкиваем и Россию, и Европу проектировать и строить в обход Украины. Тактически для россиян это лишние расходы, но стратегически это выгодно. А для нас это стратегический проигрыш», – подчеркнул лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что украинская власть должна постоянно доказывать потребителю из Европы и поставщику из Средней Азии, что надежнее, дешевле и удобнее прокачивать топливо через Украину, «а не приветствовать и поддерживать строительство новых газопроводов в обход нашей страны».

Киев. 23 июля, УНИАН. Народный депутат, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина должна вернуться к прямым поставкам среднеазиатского газа.

Об этом он сказал в интервью газете «Аргументы и факты», сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина заинтересована, чтобы “газ из Средней Азии шел в наш газопровод”.

“Это наши деньги за транзит. Это альтернативный России источник импортного газа для Украины. Это наш стратегический интерес», - добавил он.

Лидер “Фронта перемен” раскритиковал позицию Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который высказался в поддержку проекта «Набукко». «Это прямой ущерб Украине», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он считает странной ситуацию, когда “прокладывается газопровод из Туркмении и Азербайджана в Европе в обход Украины – и наша власть заявляет, что рада этому”.

По его словам, для Украины строительство «Набукко» так же невыгодно, как и строительство газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря.

«Последние пять лет мы фактически подталкиваем и Россию, и Европу проектировать и строить в обход Украины. Тактически для россиян это лишние расходы, но стратегически это выгодно. А для нас это стратегический проигрыш», – подчеркнул лидер «Фронта перемен».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что украинская власть должна постоянно доказывать потребителю из Европы и поставщику из Средней Азии, что надежнее, дешевле и удобнее прокачивать топливо через Украину, «а не приветствовать и поддерживать строительство новых газопроводов в обход нашей страны».