Цена украинской нефти на торгах УМВБ снизилась на 3%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 июля на аукционных торгах №131 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) снизилась на 2,8%, или 35,82 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №130 от 23 июня 2009 года (1287,63 грн. за тонну) – до 1251,81 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 205 тыс. 757,07 тонн нефти на общую сумму 257 млн. 569 тыс. 252,90 грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 июня на аукционных торгах №130 на УМВБ увеличилась на 4,9%, или 59,96 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №129Д от 26 мая 2009 года (1227,67 грн. за тонну) – до 1287,63 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.