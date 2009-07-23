Эксперт: Система облгазов Украины требует реорганизации

Существующая на сегодняшний день в Украине система распределения природного газа через облгазы требует реорганизации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор киевского Института трансформации общества Олег СОСКИН сегодня в Киеве в ходе «круглого стола» на тему «Рынок газа в Украине: текущая ситуация и возможности развития».

По словам эксперта, в стране сложилась ситуация, при которой частные предприятия (обл- и горгазы), получая средства от потребителей, не в полной мере рассчитываются с ДК «Газ Украины» и, соответственно, с НАК «Нафтогаз Украины».

При этом частные компании арендуют у НАК «Нафтогаз Украины» распределительные газопроводы, и деятельность частных структур является прибыльной.

По мнению О.СОСКИНА, существующая система является непрозрачной, в том числе с точки зрения контроля финансовых потоков. Он считает, что необходимо реформировать сотрудничество НАК «Нафтогаз Украины» с частными предприятиями, отстранив облгазы от реализации газа.

Кроме того, по словам эксперта, следует создать новую структуру, которая бы заключила договоры с НАК «Нафтогаз Украины» на аренду распределительных газопроводов и реализацию газа. При этом схемы движения средств и топлива должны быть прозрачными.

Справка УНИАН. В Украине работает более 50 обл- и горгазов, которые транспортируют топливо всем категориям потребителей.