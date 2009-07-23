НКРЭ утвердила «зеленые» тарифы

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) утвердила минимальные фиксированные тарифы на отпуск электроэнергии, генерируемой с использованием альтернативных источников электроэнергии.

Решение было принято сегодня на заседании комиссии.

Так, для субъектов хозяйственной деятельности, которые вырабатывают электроэнергию с использованием энергии ветра, тарифы установлены на уровне 70,15 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов не превышает 600 кВт; 81,84 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов более 600 кВт, но не превышает 2000 кВт;

122,77 коп. за кВт/ч (без НДС) – если установленная мощность ветроагрегатов превышает 2000 кВт.

Для объектов альтернативной электроэнергетики, которые используют биомассу, минимальный фиксированный тариф установлен на уровне 134,46 коп. за кВт/ч (без НДС).

Для установок, использующих солнечную энергию, тарифы установлены на уровне 505,09 коп. за кВт/ч (без НДС) – для наземных объектов; 484,05 коп. за кВт/ч (без НДС) – для объектов, смонтированных на крыше при условии, что их установленная мощность превышает 100 кВт; 463 коп. за кВт/ч (без НДС) – для объектов, смонтированных на крыше, при условии, что их установленная мощность не превышает 100 кВт.

Для малых ГЭС базовый минимальный тариф рассчитан на уровне 84,18 коп. за кВт/ч (без НДС).

Минимальные фиксированные тарифы рассчитаны и утверждены НКРЭ во исполнение требований статьи 17 прим. Закона «Об электроэнергетики». Согласно требованиям закона, комиссия при расчете тарифов исходила из оговоренных в нем коэффициентов. Кроме того, при расчете брались за основу розничный тариф на поставку электроэнергии потребителям второго класса напряжения на январь т.г. (58,46 коп. за кВт/ч (без НДС), а также официальный курс гривни к евро на 1 января т.г. (10,85 грн за 1 евро). Минимальные фиксированные (базовые) тарифы будут ежемесячно пересматриваться НКРЭ с учетом колебаний национальной валюты по отношению к евро. При этом даже в случае существенного укрепления гривни по отношению к евро минимальные «зеленые» тарифы на тот или иной месяц не должны быть меньшими утвержденных сегодня комиссией.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об электроэнергетике».

Поправками НКРЭ предложено установить базовый «зеленый» тариф, к которому будут применяться коэффициенты в зависимости от вида альтернативного источника энергии.

Базовый тариф предлагается установить на уровне розничного тарифа на электроэнергию, установленного для потребителей второго класса по состоянию на январь 2009 года (58,46 коп. за кВт/ч без НДС).

Коэффициенты, применяемые к «зеленому» тарифу, предлагается установить на уровне: 1,2 – для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых не превышает 600 кВт; 1,4 – для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых более 600 кВт, но не превышает 2 000 кВт; 2,1 – для электроэнергии, выработанной из энергии ветра объектами электроэнергетики, величина установленной мощности которых превышает 2 000 кВт; 2,3 – для электроэнергии, выработанной из биомассы; 4,8 – для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения наземными объектами электроэнергетики; 4,6 – для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых превышает 100 кВт; 4,4 – для электроэнергии, выработанной из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики, которые вмонтированы (установлены) на крышах домов, зданий и сооружений, величина установленной мощности которых не превышает 100 кВт, а также для объектов, вмонтированных (установленных) на фасадах домов, зданий и сооружений, независимо от их предельной мощности; 0,8 – для электроэнергии, выработанной малыми гидроэлектростанциями.

При этом предполагается, что величина коэффициентов, применяемая к тарифам объектов альтернативной энергетики, введенным в эксплуатацию или существенно модернизированным после 2014, 2019 и 2024 гг., будет снижаться соответственно на 10%, 20% и 30% от его базовой величины.

Закон также предусматривает фиксацию минимального размера «зеленого» тарифа путем перевода в евро его величины по курсу Национального банка Украины на 1 января 2009 года.