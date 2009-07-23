РФ намерена разрабатывать нефтяные месторождения Охотского и Черного морей

Правительство России будет стимулировать разработку нефтяных месторождений в Охотском и Черном морях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН на заседании президиума правительства РФ.

«Теперь настала очередь стимулировать разработку месторождений в Охотском и Черном морях, где также имеются перспективные нефтяные ресурсы», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что правительство продолжит политику создания новых центров добычи нефти и газа, в том числе, и с помощью введения "налоговых каникул".

«Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что сегодня и объемы продаж упали, и значительным образом снизились цены. Но мы должны быть готовы к выходу из кризисной ситуации, должны быть готовы к изменению экономической конъюнктуры», - подчеркнул В.ПУТИН.

Он напомнил, что «нулевые ставки» налога на добычу полезных ископаемых уже установлены для участков недр, расположенных в Восточной Сибири, Ненецком округе, на полуострове Ямал, континентальном шельфе, в Азовском и Каспийском морях. В.ПУТИН добавил, что ряд месторождений в этих регионах уже введен в промышленную эксплуатацию, что позволило в текущем году стабилизировать уровень добычи нефти, в определенной степени компенсировать снижение потенциала традиционных нефтяных провинций.