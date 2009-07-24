На NYMEХ цена нефти достигла максимума с 1 июля

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть повысилась на 1,76 доллар за баррель.

Таким образом, ее цена составила 67,16 долл. за баррель, передает «Газета.Ru».

Как сообщал УНИАН, по итогам торговой сессии 22 июля на бирже NYMEХ нефть подешевела на 0,21 долл. - до 65,4 долл. за баррель.

Противоположная тенденция проявилась на торгах на лондонской бирже IСE - цена нефти здесь повысилась на 0,34 долл., до 67,21 долл. за баррель.

Эксперты увязывают повышение спроса на нефтяные контракты с мощным ростом, зарегистрированным на фондовой бирже Нью-Йорка. Там индекс Доу- Джонса - важнейший показатель деловой активности в стране - поднялся выше отметки 9 000 пунктов. Это произошло впервые с января. Инвесторы сделали вывод, что сводный показатель "здоровья" крупнейших американских компаний растет не просто так. Очевидно, речь идет о долгожданных признаках экономического восстановления в США и начала выхода из затянувшегося кризиса.

Если такой вывод соответствует действительности, то скоро промышленные предприятия достигнут прежних объемов производства. Соответственно возрастет потребление нефтепродуктов, которое в настоящий момент находится на крайне низком уровне. И это несмотря на то, что в США, крупнейшем в мире потребителе энергоносителей, наступил летний сезон. Он традиционно совпадает с этапом активных поездок владельцев частных автомобилей, передает ПРАЙМ-ТАСС.