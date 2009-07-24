В проекте «Набукко» нет большой конкуренции для России

Министр энергетики РФ Сергей ШМАТКО не видит в проекте «Набукко» большой конкуренции для России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, об этом он сказал в интервью немецкой газете «Die Welt» от 23 июля.

«Мы не видим в этом большой конкуренции. «Набукко» сможет покрыть максимум 5% европейской потребности в энергоносителях. Кроме того, у «Набукко» все еще не решен вопрос с ресурсной базой», - сказал С.ШМАТКО.

Он высказал сомнение, что Туркмения будет поставлять газ для этого газопровода.

«Ещё посмотрим, когда они (Туркмения) подпишут договор с консорциумом «Набукко», какой мы имеем с Туркменией на 30 лет. Мы продвинулись не только с туркменами, но и с проектом Северный поток. В отличие от Набукко реализация Северного потока не за горами», - заявил он.

С.ШМАТКО также подчеркнул, что Россия построит газопроводы «Северный поток» и «Южный поток» в обход транзитных стран.

«Мы не сомневаемся, что они будут построены, хотя бы потому, что дополнительные газопроводы значительно увеличивают надёжность снабжения. Это в интересах европейских потребителей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Австрия, Болгария, Румыния, Турция и Венгрия подписали Межправительственное соглашение по реализации проекта «Набукко». По этому газопроводу природный газ будет поставляться в Европейский Союз. Проект "Набукко" оценивается в 7,9 млрд. долл. и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.

В свою очередь Украина заявила о заинтересованности в участии в реализации проекта «Набукко» на всех его этапах – от проектирования до эксплуатации.