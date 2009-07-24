НПК «Галичина» сократил прибыль на 95% – до 3 млн. грн.

ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в январе-июне т.г. сократило чистую прибыль на 94,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,974 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. НПК «Галичина» увеличил чистый доход на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 105,240 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 26,5% – до 1 млрд. 395,302 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2008 год НПК «Галичина» завершил с чистой прибылью 12,501 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток компании составил 17,215 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».