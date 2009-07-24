Нефтепродукты за неделю подешевели

С 17 по 24 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились в среднем на 0,2%. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 17 по 24 июля 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – снизились на 0,2% - с 5,81 грн./литр до 5,80 грн./литр;

Бензин А-92 – снизились на 0,2% - с 6,24 грн./литр до 6,23 грн./литр;

Бензин А-95 – снизились на 0,2% - с 6,56 грн./литр до 6,55 грн./литр;

Дизельное топливо – сохранились на уровне 5,27 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива, 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.