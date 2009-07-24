НКРЭ повысила-таки цены на газ для населения и ТКЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Соответствующее официальное сообщение появилось на сайте комиссии в пятницу вечером.

Комиссия, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.

В то же время в сообщении не указываются даты принятия соответствующих постановлений и присвоенные им номера, а также не уточняются конкретные уровни цен по каждой категории потребителей.

Отметим, 23 июля НКРЭ официально опровергала информацию о том, что 9 июля приняла решение о повышении тарифов на природный газ для населения и ТКЭ.

«Таких документов комиссия не принимала», – заявил журналистам начальник отдела связей с общественностью и международной координации НКРЭ Иван СЛОБОДЯНЮК., ознакомившись с копиями постановлений комиссии от 9 июля т.г. NN 811 и 812, которые ему предоставили журналисты.

Согласно копиям постановлений комиссии, текстом которых располагает УНИАН, регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.

Для населения розничные тарифы с 1 сентября составят:

для потребителей первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, при наличии газовых счетчиков – 58,03 коп. за 1 кубометр с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 63,79 коп.;

для потребителей второй категории, которые потребляют не более 6 тыс. кубометров природного газа в год, при наличии газовых счетчиков – 87,84 коп. за 1 кубометр газа, при отсутствии счетчика – 96,62 коп.;

для потребителей третьей категории, объем потребления природного газа которыми не будет превышает 12 тыс. кубометров в год, при наличии счетчиков – 1 грн. 79,86 коп. за кубометр, при отсутствии счетчика – 1 грн. 97,78 коп.;

для потребителей четвертой категории, объемы потребления природного газа которыми будут превышать 12 тыс. кубометров в год, при наличии газового счетчика – 2 грн. 14,85 коп. за 1 кубометр, при отсутствии счетчика – 2 грн. 36,23 коп.

Напомним, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор заявляла, что стоимость топлива для населения не будет расти.