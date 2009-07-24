«Энергоатом» рассчитался с «ТВЭЛ»

НАЭК «Энергоатом» погасила текущую задолженность перед ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) за поставки свежего ядерного топлива (СЯТ) в 2009 году и продолжает вести переговоры о подписании долгосрочного контракта по поставкам топлива после 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора отечественных АЭС со ссылкой на заявление вице-президента по общим вопросам НАЭК «Энергоатом» Ольгу КРАВЕЦ.

«В настоящее время НАЭК не имеет долгов перед ОАО «ТВЭЛ» за уже поставленное свежее топливо на украинские АЭС», – сказала О.КРАВЕЦ, отметив при этом, что в связи с ухудшением финансового положения компании из-за сокращения выработки и неполных расчетов ГП «Энергорынок» компания не в полной мере производит авансовые платежи за ядерное топливо в соответствии с согласованным графиком поставок.

По словам вице-президента компании, с начала года осуществлены и полностью оплачены три рейса по поставкам СЯТ, а в начале августа ожидается поставка топлива для перегрузки одного из блоков Хмельницкой АЭС.

О.КРАВЕЦ также выразила уверенность, что в ближайшее время НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» подпишут на взаимовыгодных условиях долгосрочный контракт на поставки свежего ядерного топлива для украинских АЭС. «На сегодня мы вышли на завершающую стадию переговоров и подготовки контракта», – сказала она.

Вице-президент «Энергоатома» также отметила важность сооружения завода по фабрикации ядерного топлива на территории Украины. По ее словам, Украина «впервые имеет шанс создать на собственной территории высокотехнологичное производство, которое станет еще одним источником поставок ядерного топлива для бесперебойной, безопасной и надежной работы отечественных АЭС, позволит создать новые рабочие места и обеспечить развитие научно-технического потенциала Украины».

Как сообщал УНИАН, в начале июня т.г. президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что по состоянию на тот момент задолженность компании перед российским поставщиком за поставки свежего топлива составляла около 80 млн. долл. и была равна объему полуторамесячных проплат. Для погашения задолженности компания планировала привлечь в банковских учреждениях кредит в размере 400 млн. грн.

Согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля текущего года заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

В частности, договоренностями зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участи в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.