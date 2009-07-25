Мировые цены на нефть поднялись выше 68 долл.

Цены на нефть на мировых рынках в пятницу, 24 июля, повысились на волне позитивного настроения, вызванного обнадеживающими в условиях экономического кризиса корпоративными отчетами в США, сообщает агентство Франс Пресс.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,07 доллара - до 70,32 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,89 доллара - до 68,05 доллара за баррель.