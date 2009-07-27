ДТЭК сконцентрировала 11,5% акций «Захидэнерго»

Крупнейшая в Украине частная энергетическая компания ООО «ДТЭК» (Донецк) сконцентрировала 11,4513% акций энергогенерирующей компании ОАО «Захидэнерго».

Соответствующую информацию о структуре акционеров обнародовало Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Cобственником 11,5% пакета акций «ДТЭК» выступает с 17 июня т.г. Государственная НАК "Энергетическая компания Украины” продолжает владеть 70,1% акций ОАО «Захидэнерго».

Напомним, в июне т.г. в СМИ была распространена информация о том, что ООО «ДТЭК» сконцентрировало около 20% акций «Захидэнерго», однако энергетический холдинг опроверг данную информацию.

Справка УНИАН. ОАО «Захидэнерго» эксплуатирует три тепловые электростанции – Ладыжинскую, Добротворскую и Бурштынскую (суммарная мощность – 4700 МВт). Последняя ТЭС расположена на пересечении магистральных линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией и Словакией, и ее работа синхронизирована с европейской энергосистемой (UCTE). Со станции осуществляется экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы.

Уставный фонд ОАО «Захидэнерго» составляет 127 млн. 905 тыс. 410 грн., номинал акции – 10 грн.

2008 год ОАО «Захидэнерго» завершила с убытком 89,781 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года прибыль компании составила 49,95 млн. грн.