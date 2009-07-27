Уставный фонд "Нафтогаза" увеличат за счет стабфонда и госэмиссии

Кабинет Министров уточнил условия увеличения уставного фонда НАК "Нафтогаз Украины" на 18,6 млрд. грн. за счет средств Стабилизационного фонда, полученных в результате реализации облигаций государственного внутреннего займа.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №765 от 22 июля т.г., текст которого размещен на правительственном портале.

Минтопэнерго поручено провести закрытое (частное) размещение акций "Нафтогаза". При этом покупка акций допэмисии будет осуществляться путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа.

Также правительство рекомендовало Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку рассмотреть до 27 июля т.г. заявление «Нафтогаза» о регистрации выпуска акций с продлением до 30 ноября т.г. срока представления компанией документов, необходимых для такой регистрации.

Министерству финансов поручено осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 18,6 млрд. грн. со сроком обращения 8-10 лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5% годовых.

НАК «Нафтогаз Украины» поручено обеспечить использование полученных облигаций в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Кабинет Министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

22 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» будет увеличен на сумму 18,6 млрд. грн. уже до конца прошлой недели.

Отвечая на вопрос, планируется ли за счет средств допэмиссии произвести расчеты за газ, полученный Украиной от "Газпрома" в июле текущего года, премьер-министр сказала: "Я думаю, что правильнее было бы сказать, что увеличением уставного капитала "Нафтогаза" мы укрепляем финансовое состояние компании, обеспечиваем ее полную платежеспособность по всем обязательствам и делаем "Нафтогаз" такой компанией, которая может спокойно рассчитываться по всем своим обязательствам".

Также премьер заявила, что средства привлеченные в результате увеличения уставного капитала будут направлены на выплату кредитов, на закачку газа и на "все другие цели, которые финансово перед собой ставит НАК".

"По сути, это деньги, которые не имеют целевого назначения – это уставный капитал, и куда "Нафтогазу" надо будет их потратить в первую очередь, на то они и будут потрачены", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.