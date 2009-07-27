Минфин реструктуризирует задолженность Нафтогаза

Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

Об этом сказано в постановлении КМУ (№764 от 22 июля т.г.), которым вносятся изменения в финплан НАКа и его дочерних компаний на текущий год.

Согласно документу, правительство поручило также Минтопэнерго направить дивиденды, полученные от ЗАО «Укргаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008 годы, на погашение кредиторской задолженности «Нафтогаза».

Кроме того, Кабмин разрешил НАКу самостоятельно согласовывать кредитные договоры его дочерних компаний на сумму, не превышающую 170 млн. грн., предоставляя по ним соответствующие гарантии.

Указанным документов также скорректированы показатели финпланов НАК «Нафтогаз Украины» и дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Укртрангаз» по статьям, связанным с закачкой газа в подземные хранилища, осуществлением капительных инвестиций, а также реализацией инвестиционных проектов за границей.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.