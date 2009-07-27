«Укрнафта» получила 0,5 млрд. грн. убытка

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» январь-июнь текущего года завершила с чистым убытком 494,836 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль составляла 938,812 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-июне т.г. «Укрнафта» сократила чистый доход в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 2 млрд. 743,224 млн. грн., и сократила валовой доход (выручку) от реализации почти в 2 раза - до 4 млрд. 701,439 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрнафта» завершила І квартал с убытком 305,7 млн. грн. против прибыли 442,995 млн. грн. годом ранее.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2008 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль на 16,2%, по сравнению с 2007 годом, до 1 млрд. 438,03 млн. грн.