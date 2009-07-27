Правительство разрешило «Нафтогазу» проводить закупки

Согласно постановлению правительства, на НАК «Нафтогаз Украины» при проведении финансовых и других связанных с ними услуг, которые закупаются компанией, не распространяется Положение о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Текст соответствующего постановления Кабинета министров Украины от 22 июля 2009 г. № 767 размещен на сайте правительства.

Напомним, Положение о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства утверждено постановлением Кабмина от 17 октября 2008 г. № 921.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.