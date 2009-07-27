Украина купит у России газ на 595 млн. долларов в июле

НАК «Нафтогаз Украины» по итогам июля планирует купить у российского «Газпрома» около 3 млрд. кубометров газа на общую сумму около 595 млн. долл. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря украинской компании Валентина ЗЕМЛЯНСКОГО.

Цена на импортный газ для Украины в июле, как в третьем квартале в целом, согласно заключенному в начале текущего года контракту снизится до 198,34 долл. за тысячу кубометров - с 270,95 долл. во втором квартале и 360 долл. в первом квартале 2009 года, подтвердил В.ЗЕМЛЯНСКИЙ.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Украина в июне закупила около 1,1 миллиарда кубометров российского газа на сумму около 300 миллионов долл. 19 июня она заявила, что Украина должна будет заплатить за российский газ, потребленный в июне, 250 млн. долл., в июле - 1 млрд. долл.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новый долгосрочный контракт на поставку российского газа украинским потребителям с 2009 по 2019 год включительно.

В соответствии с контрактом, цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за 1000 куб. м). Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.