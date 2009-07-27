Ющенко утвердил делегацию для переговоров с МБРР

Распоряжением Президента Украины № 159/2009-рп от 27 июля т.г. по вопросу заключения Соглашения о дополнительном финансировании Проекта реабилитации гидроэлектростанций между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) образована делегация Украины для участия в переговорах с МБРР.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, в состав делегации вошли: заместитель министра топлива и энергетики Украины, глава делегации Сергей ПАВЛУША, представители МИДа, «Укргидроэнерго», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, Министерства финансов, Министерства юстиции и пр.

Президент также утвердил Директивы делегации Украины на переговоры с Международным банком реконструкции и развития, которые официально не разглашаются.

Подписать Соглашение о займе с МБРР уполномочен министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 8 июля т.г. одобрил привлечение от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) дополнительного кредита в размере 60 млн. долларов для финансирования проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС). «Сейчас мы взяли дополнительный кредит 60 млн. долларов, сохранив общую стоимость проекта на уровне 360 млн. долларов», – сказал министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН. При этом он напомнил, что из 360 млн. долл. общей стоимости проекта реабилитации ГЭС объем кредитных ресурсов составлял 106 млн. долларов, остальную часть финансирования планировалось обеспечить за счет собственных средств «Укргидроэнерго».

«С помощью дополнительного кредита объем кредитных средств для реализации этого проекта увеличен до 166 млн. долларов. Таким образом, уменьшился объем собственных средств «Укргидроэнерго», предусмотренных на финансирование проекта», – пояснил министр.

Напомним, в ноябре 2008 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О ратификации Соглашения о займе (проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития и Письма о внесении изменений в финансовые условия Соглашения о займе (Проект по передаче электроэнергии) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития».

Соглашением предусматривается реабилитация трансформаторных подстанций, строительство линий электропередач для выдачи мощности стратегического объекта, который строится на Днестровской ГЭС.

Кроме того, соглашение предусматривает стабилизацию Крымской энергетической региональной системы путем проведения первоочередных мер по развитию энергетической инфраструктуры.

Общая стоимость проекта – 238 млн. долл. США, в том числе за счет кредита Международного банка реконструкции и развития в 200 млн. долл.

Справка УНИАН. В состав «Укргидроэнерго» входят Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС, Каневская ГЭС, Кременчугская ГЭС, Днепродзержинская ГЭС, Днепровская ГЭС и Каховская ГЭС, общая установленная мощность которых составляет 3940 МВт.