Ющенко призывает приступить к реализации договоренностей с ЕК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает результаты консультаций с Еврокомиссией, третий (завершающий) раунд которых состоялся 24 июля в Киеве, и призывает руководство правительства и НАК «Нафтогаз Украины» безотлагательно осуществить практические действия по скорейшей реализации договоренностей с ЕК и международными финансовыми организациями относительно получения кредитов для оплаты закачки газа в ПХГ на выгодных условиях и по прозрачной схеме.

Об этом агентству УНИАН сообщила сегодня Главная служба информационной политики Секретариата Президента Украины со ссылкой на представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что успех достигнут в значительной мере благодаря тому, что руководство правительства и НАКа поддержали инициированные Президентом наработки относительно безотлагательных мер по финансовому оздоровлению НАК «Нафтогаз Украины», подготовленные Межведомственной группой во главе с первым заместителем главы Секретариата Президента Украины – представителем Президента Украины в Кабинете министров Украины Александром ШЛАПАКОМ.

«Имеем очередной пример: предпосылкой украинского успеха является консолидированная позиция органов власти», – отметил представитель Президента Украины.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ подчеркнул, что правительство потеряло неоправданно много времени, поскольку еще в январе этого года глава государства требовал от правительства безотлагательно сформировать и утвердить реалистичный финансовый план НАК «Нафтогаз Украины». «После этого следовало немедленно начать переговоры с Еврокомиссией и Российской Федерацией относительно оплаты газа для ПХГ и завершить эти переговоры к началу сезона закачки газа, в мае», - отмечается в сообщении.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, правительство проигнорировало это требование Президента. «Более того, всевозможными способами затягивая переговоры с Европой, руководство Кабинета министров в январе начало тайные переговоры относительно получения сомнительных внешних заимствований, в том числе с привлечением офшорных компаний вроде кипрской «Тройки Диалог», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

При этом в сообщении отмечается, что Виктор ЮЩЕНКО считает недопустимым втягивание нашего государства в экономически неоправданные долговые обязательства, по теневым посредническим схемам. В этой связи он обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры по недопущению привлечения экономически необоснованных кредитов вопреки национальным интересам Украины и с нарушением действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, Секретариат Президента предостерег правительство от привлечения кредитов «Нафтогазом Украины» на непрозрачных условиях. По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, согласно имеющейся в Секретариате Президента информации, есть все основания говорить о том, что правительство ведет переговоры с офшорными компаниями для получения кредита НАК «Нафтогаз Украины».

Б. СОКОЛОВСКИЙ отметил, что, по информации СМИ, правительство ведет переговоры с российской инвестиционной компанией «Тройка Диалог» о привлечении кредита для НАК «Нафтогаз Украины».

20 июля на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Правительство Украины ведет переговоры о привлечении кредита НАК "Нафтогаз Украины" "в рамках законодательства".

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.