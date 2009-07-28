Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник повысились на фоне роста объема продаж на первичном рынке жилья США - главном потребителе энергоресурсов в мире, сообщает агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,49 доллара - до 70,81 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,33 доллара - до 68,38 доллара за баррель.