Ющенко: нужно защитить уязвимые слои населения при росте тарифов на газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства усилить защиту неплатежеспособного населения при повышении цены на газ для потребителей. Об этом агентству УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента Украины со ссылкой на представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

В сообщении, в частности, отмечается, что в нынешней сложной ситуации правительство инициирует повышение цен на газ для всех украинских потребителей без надлежащего обеспечения справедливой социальной защиты. «В этой ситуации Президент Украины требует от правительства безотлагательного усиления социальной защиты неплатежеспособной части населения путем повышения уровня и прозрачности адресной помощи на компенсацию роста цен на газ», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его данным, эта позиция главы государства полностью поддерживается Европейской Комиссией и международными финансовыми институтами.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины», ациональной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Минтопэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№795-р от 10 июня т.г.). Согласно документу, рекомендации касаются приведения цен на газ для населения к экономически обоснованному уровню, который должен включать в полном объеме инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, НКРЭ, Минэкономики, Минфину, Минтруда, МинЖКХ и «Нафтогазу Украины» разработать в июле-августе и подать правительству план мер по постепенному переходу к экономически обоснованному уровню цен на природный газ для всех категорий потребителей.

24 июля Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ). В частности, на 20% повышены розничные цены на природный газ для населения с 1 сентября и предельный уровень цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.