Чистая прибыль «Галнафтогаза» в І полугодии составила 187,6 млн. грн.

ОАО «Концерн «Галнафтогаз» (Львов) в январе-июне 2009 года увеличило чистую прибыль на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 187,654 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. концерн "Галнафтогаз" сократил чистый доход на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 267,770 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 11,9% – до 2 млрд. 736,855 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году консолидированный доход ОАО «Концерн «Галнафтогаз», согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), составил 5 млрд. 511,3 млн. грн., что на 71,8% больше, чем за 2007 год.

Показатель ЕBITDA (операционная прибыль плюс амортизация), согласно консолидированной отчетности, в 2008 году составил 380,9 млн. грн., что в 2,1 раза больше, чем в 2007 году. Рентабельность ЕBITDA достигла уровня 6,9%. Операционная прибыль (ЕBIT) выросла в 2,1 раза – до 311,1 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Концерн владеет сетью из 270 современных автозаправочных комплексов «ОККО».

В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 110 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП). На АЗС «ОККО» действуют 19 ресторанов быстрого обслуживания «A la minute».

АЗК «ОККО» размещены в 21 области Украины и в АР Крым.