ТНК-ВР не комментирует возможную покупку сети АЗС «УТН-Восток»

Компания ТНК-BP не комментирует информацию о возможной покупке сети АЗС «УТН-Восток» (розничный бренд «Укртатнафта»), которая насчитывает 114 АЗС в 13 регионах Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель директора департамента общественных коммуникаций ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дмитрий ЗВЕРЕВ.

«Мы не комментируем эту информацию… В случае достижения соответствующих договоренностей будут сделаны официальные заявления», – сказал он.

Вместе с тем, по словам Д.ЗВЕРЕВА, компания ТНК-BP заинтересована в усилении позиций в розничном секторе Украины. «Безусловно, компания заинтересована в усилении позиций в розничном секторе. Мы постоянно анализируем ситуацию на рынке и готовы рассматривать предложения по привлекательным объектам», – сказал он.

Напомним, сегодня ряд российских и украинских СМИ сообщили о том, что, по неофициальным данным, компания ТНК-BP близка к завершению переговоров о покупке 112 АЗС у ООО «УТН-Восток».

Как сообщал УНИАН, в январе 2009 года ТНК-ВР завершила сделку по приобретению у группы компаний «Гепард» двух нефтебаз и 36 АЗС в Киеве и Киевской области.

В настоящий момент ТНК-ВР владеет в Украине 50 АЗС (шесть станций расположены в Луганской области, остальные – в Киевском регионе). Станции работают под брендами «ТНК», «ВР» и «Золотой гепард».

Свыше 200 АЗС в разных регионах страны используют бренд ТНК на основе сублицензионных соглашений (джобберская схема сотрудничества). В ближайшие пять лет компания собирается увеличить количество собственных АЗС в Украине до 100, джобберских – до 300. Приоритетными регионами для развития розничной сети компании являются Киев, Днепропетровск и Донецк.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, входящий в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа», «Аксесс/Ренова» (ААР). ВР и ААР владеют компанией ТНК-ВР на паритетной основе.

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных и джобберских автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство продукции.

Первый автозаправочный комплекс ТНК-ВР был открыт 9 июля 2004 года в Киеве. Этот АЗК под брендом «ТНК» стал флагманом проекта по внедрению современных стандартов комплексного розничного предложения в Украине. Летом 2008 года в Киеве был открыт первый многофункциональный автозаправочный комплекс под всемирно известной торговой маркой ВР.