Цена реализации сжиженного газа выросла на 2,7%

Средняя цена реализации сжиженного газа 27 июля на коммерческом аукционе №374 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 2,7% по сравнению с предыдущим аукционом №372 от 22 июля (4282,3 грн. за тонну) – до 4396,4 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,385 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 1 млн. 692,600 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 22 июля на коммерческом аукционе №372 на УАБ снизилась на 10,3% по сравнению с предыдущим аукционом №371 от 21 июля (4771,6 грн. за тонну) – до 4282,3 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.