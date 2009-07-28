«Турбоатом» и Mitsubishi H.I. обсуждают производство турбин

ОАО «Турбоатом» (Харьков) и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. обсуждают возможность размещения на украинском предприятии производства высокотехнологических турбин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор предприятия Виктор СУББОТИН.

По его словам, переговоры с японскими партнерами активизировались в связи с открытием в июле текущего года официального представительства японской компании в Киеве.

«Сегодня мы отрабатываем с Mitsubishi возможность размещения площадке «Турбоатома» производства турбин 600 МВт», – сказал В.СУББОТИН, отметив при этом, что реализация проекта предусматривает передачу украинской стороне соответствующих технологий и лицензий.

По словам гендиректора «Турбоатома», украинская сторона в рамках реализации проекта возьмет на себя обязательства по модернизации производства, что потребует значительных капиталовложений.

«Это значительные средства, которые завод может привлечь из собственных источников и, возможно, ближайших кредитов или инвестиций, но это реальный проект», – сказал В.СУББОТИН.

При этом он не уточнил прогнозную стоимость реализации проекта, отметив лишь, что речь может идти о нескольких десятках миллионов долларов.

Справка УНИАН. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. – крупнейший в Японии производитель оборудования и машин в области тяжелой промышленности.

Фирма основана в 1950 году и является лидером промышленной группы Mitsubishi. Компания занимает ведущие позиции в кораблестроении, атомной энергетике, аэрокосмической промышленности и других отраслях тяжелого машиностроения и является одним из крупнейших подрядчиков и поставщиков техники и оборудования для нужд Управления национальной обороны Японии и ряда других ведомств.

ОАО «Турбоатом» создано в 1934 году и является одним из крупнейших в мире производителей энергетического оборудования. Предприятие специализируется на производстве турбин для тепловых и атомных электростанций, гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумуляторных электростанций, газовых турбин для тепловых электростанций, парогазового оборудования и другого энергетического оборудования.

75,22% акций ОАО «Турбоатом» находятся в управление ФГИ.

«Сварог Эссет Мэнеджмент», которую связывают с Energy Standard Group российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА, владеет 15% ОАО «Турбоатом». Еще около 1% акций принадлежит ОАО «Мегабанк».

В 2008 году ОАО «Турбоатом» увеличил чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2007 годом – до 145,383 млн. грн.