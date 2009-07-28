"Укртатнафта" заявляет о нарушениях «УТН-Восток» законодательства

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) заявляет о том, что компания «УТН-Восток» нарушает свои обязательства в рамках лицензионного договора на право использования знаков для товаров и услуг, заключенного 01.06.2005 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Укртатнафта».

В сообщении отмечается, что со своей стороны «Укртатнафта» в полном объеме выполняет все свои обязательства по лицензионному договору, однако владелец сети АЗС на протяжении длительного периода не соблюдает условия двусторонних соглашений, чем наносит прямой вред репутации ЗАО «Укртатнафта».

«Из-за систематических нарушений условий договора со стороны ООО «УТН-Восток» взаимоотношения между компаниями фактически перешли в плоскость противостояния и конфликта», - отмечено в сообщении.

Согласно условиям договора, ООО «УТН-Восток» использует знак «Укртатнафты», но при этом не указывает, что знак используется по лицензии; не согласовывает увеличение количества объектов, где используется знак, и самостоятельно определяет объекты и сроки использования знака «Укртатнафта» и т.п.

Так, в соответствии с дополнительным соглашением к лицензионному договору, знак ЗАО «Укртатнафта» может использоваться «УТН-Восток» на территории 103 АЗС. Однако, по имеющейся информации, «УТН-Восток» дополнительно использует знак «Укртатнафты» еще на 15 АЗС. Неблагонадежные партнеры пошли еще дальше, указав на своих фирменных бланках, что они являются официальным дилером ЗАО «Укртатнафта».

Компания заявляет, что не предоставляла «УТН-Восток» никаких прав и полномочий на осуществление дилерской деятельности.

Кроме того, «УТН-Восток» не обеспечивает надлежащего качества реализуемых товаров и предоставляемых услуг, о чем документально свидетельствуют неоднократные жалобы и рекламации клиентов ООО. Факты низкой культуры обслуживания на АЗС «УТН-Восток» подтверждаются письмами потребителей. Также зафиксированы многочисленные жалобы от владельцев топливных карт «УТН-Восток», которые имели проблемы с их использованием или не могли по ним заправиться. Потребители массово обращаются в ЗАО «Укртатнафта» с жалобами и просьбами о возмещении ущерба. Фактически такие действия ООО «УТН-Восток» законодательство Украины определяет, как «недобросовестная конкуренция» на розничном рынке нефтепродуктов.

«Такое положение дел является недопустимым, поскольку дискредитирует ЗАО «Укртатнафта» в глазах потребителей, наносит финансовый вред деятельности компании», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что при сложившейся ситуации и явном нежелании партнера следовать всем положениям двусторонних соглашений «Укртатнафта» заявляет о приостановлении в ближайшее время действия соответствующего лицензионного договора с ООО «УТН-Восток».

Также АО «Укртатнафта» оставляет за собой право обращаться в соответствующие государственные и судебные органы с целью привлечения ООО «УТН-Восток» к ответственности в рамках действующего законодательства Украины и требовать возмещения нанесенного ущерба.

Напомним, сеть АЗС «УТН-Восток» (розничный бренд «Укртатнафта») насчитывает 114 АЗС в 13 регионах Украины.

Сегодня ряд российских и украинских СМИ сообщили, что, по неофициальным данным, компания ТНК-BP близка к завершению переговоров о покупке 112 АЗС у ООО «УТН-Восток».