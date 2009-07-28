Эксперт: Кабмин начал реструктуризацию еврооблигаций «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины фактически начал реструктуризацию еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», поскольку еврооблигации являются крупнейшей внешней непогашенной финансовой задолженностью компании в 2009 году.

Такое мнение высказал УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он напомнил, что 30 сентября т.г. «Нафтогаз» должен погасить еврооблигации на общую сумму 500 млн. грн. Это будет первой реструктуризацией квазисуверенной задолженности в украинском сегменте еврооблигаций в 2009 году, сообщил аналитик.

По словам С.ФУРСЫ, Минфин намерен реструктуризировать задолженность несмотря на получение части средств МВФ (1,8 млрд. долл. в рамках третьего транша), который, как предполагали инвесторы, будет направлен в том числе на погашение суверенной и квазисуверенной задолженности по еврооблигациям. На сегодня еврооблигации компании котируются на уровне 92% от номинала, и на фоне новости о реструктуризации их стоимость значительно снизится, прогнозирует аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

Об этом сказано в постановлении КМУ (№764 от 22 июля т.г.), которым вносятся изменения в финплан НАКа и ее дочерних компаний на текущий год.

Согласно документу, правительство поручило также Минтопэнерго направить дивиденды, полученные от ЗАО «Укргаз-Энерго» и ОАО «Укрнафта» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006-2008 годы на погашение кредиторской задолженности «Нафтогаза».

Кроме того, Кабмин разрешил НАКу самостоятельно согласовывать кредитные договоры его дочерних компаний на сумму, не превышающую 170 млн. грн., предоставляя по ним соответствующие гарантии.

Указанным документом также скорректированы показатели финпланов НАК «Нафтогаз Украины» и дочерних компаний «Укргазвыдобування» и «Укртрангаз» по статьям, связанным с закачкой газа в подземные хранилища, осуществлением капительных инвестиций, а также реализацией инвестиционных проектов за границей.

Как сообщал УНИАН, по информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.