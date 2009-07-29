Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 28 июля, понизились на фоне падения в США индекса потребительского доверия в июле, сообщает агентство Рейтер.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,93 доллара - до 69,88 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil упала на 1,15 доллара - до 67,23 доллара за баррель.