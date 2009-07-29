Россия повысит экспортную пошлину на нефть до 222 долл. за т

Премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление правительства от 27 июля 2009 года «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, вывозимые с территории Российской Федерации за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе», текст которого публикует сегодня «Российская газета». Экспортная пошлина на нефть с 1 августа 2009 года увеличивается до $222 за тонну. Экспортная пошлина на светлые нефтепродукты вырастет с 1 августа до $161,9 за тонну, на темные – до $87,2 за тонну, сообщает «Газета.Ru»