Нефть ОПЕК подешевела

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) во вторник, 28 июля, впервые почти за неделю продемонстрировала снижение и находится теперь на отметке в 68 долларов, следует из сообщения организации, сообщает РИА Новости..

Цена нефтяной "корзины" 28 июля понизилась на 0,56 доллара - до 68,45 доллара за баррель с 69,01 доллара в предыдущий торговый день.

Стоимость "корзины" ОПЕК накануне достигла 69 долларов впервые за период с 1 июля.

Цена "корзины" ОПЕК 10 июня перешагнула уровень в 70 долларов впервые после почти восьмимесячного перерыва. В течение июня показатель колебался в диапазоне 66-70 долларов.

Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. В январе 2009 года средняя цена барреля нефти ОПЕК составила 41,52 доллара за баррель, в феврале - 41,35 доллара, в марте - 45,78 доллара за баррель, в апреле - 50,2 доллара за баррель, в мае - 56,98 доллара за баррель, в июне - 68,36 доллара за баррель. В текущем году максимального значения цена "корзины" достигла 11 июня, когда она стоила 70,87 доллара за баррель.

В марте 2008 года корзина была расширена до 12 сортов нефти за счет Эквадора. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и BCF 17 (Венесуэла).