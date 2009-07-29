Минфин будет договориваться с кредиторами «Нафтогаза»

Министерство финансов Украины планирует в самое ближайшее время начать переговоры с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации долгов компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«В принципе, мы уже начинаем (переговоры – УНИАН)… Как они закончатся, будем смотреть», – сказал он.

И.УМАНСКИЙ подчеркнул, что закон Украины о госбюджете предусматривает пересмотр условий с кредиторами НАК «Нафтогаз Украины», которые действовали на 1 января текущего года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров постановлением №764 от 22 июля т.г. поручил Министерству финансов принять меры по реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины» по внешним займам, а также по уменьшению стоимости их обслуживания за счет рефинансирования.

По информации Счетной палаты Украины, по состоянию на май т.г. задолженность по кредитам НАК «Нафтогаз Украины» превышала 35 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.