Великобритания рассчитывает на туркменский газ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил британскому принцу Эндрю, что страна готова поставлять газ Великобритании напрямую, сообщает k2kapital со ссылкой на газету The Daily Telegraph .

Второй сын королевы Елизаветы, принц Эндрю является спецпредставителем Великобритании по вопросам торговли и инвестиций на встрече с представителями Среднеазиатской страны заверил, что Британия готова оказать Ашхабаду "существенную поддержку" в вопросах поставок газа в Европу.

Ранее Туркмения перекачивала газ из своих месторождений в Каспийском море в Россию, однако недавно остановила поставки топлива из-за конфликта по поводу некоторых условий контракта. Теперь Туркмения рассчитывает поставлять газ в Европу через газопровод, строительство которого финансирует ЕС.

Лондон все больше зависит от импорта газа из Норвегии и Северного моря, а также ввоза сжиженного газа из Катара, однако скептически относится к идее поставок газа из Туркмении, пишет Daily Telegraph .