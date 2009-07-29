Цена реализации сжиженного газа снизилась на 12,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 28 июля на коммерческом аукционе №375 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 12,4%, по сравнению с предыдущим аукционом от 27 июля (4396,4 грн. за тонну), - до 3851,1 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,316 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 5,068 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 27 июля на коммерческом аукционе №374 на УАБ увеличилась на 2,7%, по сравнению с предыдущим аукционом №372 от 22 июля (4282,3 грн. за тонну), - до 4396,4 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.