Тимошенко: Украина продолжает переговоры по газовому кредиту

Украина продолжает переговоры по привлечению кредитных средств для закупки природного газа у «Газпрома» с европейскими финансовыми организациями и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам на пресс-конференции.

«Мы работаем как с Европейской комиссией, так и с мировыми финансовыми организациями – европейскими финансовыми организациями – это ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Кроме того, вы знаете, что мы точно также ведем переговоры и с «Газпромом» - с Российской Федерацией, которые также заинтересованы в закачке газа в газовые хранилища Украины, экономически заинтересованы», - сказала глава правительства.

Вместе с этим она отметила, что переговоры по всем направлениям по предоставлению кредита продолжаются.

«Пока еще ни по одному направлению у нас нет результата… Мы продолжаем переговорный процесс, а пока самостоятельно рассчитываемся за закачку газа в хранилища Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Россия заявила о возможных проблемах Украины со своевременной оплатой потребленного газа. В соответствии с контрактами, заключенными “Нафтогазом Украины” и “Газпромом”, Украина должна платить за потребленный газ до 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в который был потреблен газ. В случае задержки с платежами “Газпром” имеет право требовать от Украины предоплату.

В июне Украина обратилась к России и страны Европейского Союза с просьбой о предоставлении кредита на 4,2 млрд. дол. для закачивания газа в подземные хранилища газа с целью обеспечения надежного транзита газа в ЕС в зимний период.

29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации между представителями Еврокомиссии, Украины, России и международных финансовых институтов, касающиеся возможности предоставления кредита. Европейская сторона согласилась способствовать в получении Украиной кредита в обмен на проведение реформ. Второй раунд консультаций состоится 17 июля.