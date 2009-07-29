Цена реализации сжиженного газа увеличилась на 7%

Средняя цена реализации сжиженного газа 29 июля на коммерческом аукционе №376 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 7,1%, по сравнению с предыдущим аукционом №375 от 28 июля (3851,1 грн. за тонну), до 4125,6 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,540 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 2 млн. 227,800 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 28 июля на коммерческом аукционе №375 на УАБ снизилась на 12,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №374 от 27 июля (4396,4 грн. за тонну), - до 3851,1 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.