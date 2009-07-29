Эксперт: убытки энергокомпаний могут составить более 3,6 млрд. грн.

Если тарифы на электроэнергию останутся на текущем уровне до конца 2009 года, это приведет к суммарным убыткам тепловых энергогенерирующих компаний по результатам этого года в размере более 3,6 млрд. грн.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

По его мнению, повышение тарифов на электроэнергию критично необходимо для компаний тепловой генерации: «Центрэнерго», «Днепроэнерго», «Донбассэнерго» и «Захидэнерго», так как нынешние тарифы не полностью покрывают себестоимость их производства, что уже привело к чистым убыткам в первом квартале текущего года.

Как отметил аналитик, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) держит цены на электроэнергию для промышленного сектора неизменными с ноября 2008 года, в соответствии с президентским мораторием на повышение цен на электроэнергию. НКРЭ ранее объявляла, что оставит цены на электроэнергию без изменений до июля 2009 года, однако недавно объявила о сохранении цен для предприятий ГМК и в третьем квартале, напомнил Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ оставила в августе без изменений тарифы на электроэнергию для предприятий и населения. Тарифы для предприятий остались на уровне 43,6 коп. и 58,5 коп. за кВт/ч, а для населения - 24,4 коп. за кВт/ч.