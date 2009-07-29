Тигипко предлагает акционировать газотранспортную систему Украины
Чтобы избежать непрозрачных схем
Политик Сергей ТИГИПКО предлагает акционировать газотранспортную систему Украины для того, чтобы решить проблему непрозрачных схем поставок голубого топлива через территорию государства в европейские страны.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Кировограде.
По его словам, поставки газа должны происходить исключительно на экономических, а не политических основах.
«Есть система, которая транспортирует топливо, есть производители и потребители газа. Риск возникает из-за того, что через одну сеть идет большой объем. Я считаю, что нужно акционировать (газотранспортную систему - УНИАН). Мы боимся потерять контроль государства. Давайте оставим за собой 50%, продадим россиянам 25% и еще 25% - европейским потребителям. Получим абсолютно прозрачное предприятие», - подчеркнул С.ТИГИПКО.
По его мнению, сделать это мешает только желание обогащения тех, кто сегодня контролирует сеть.
«Нужен контроль и инвестиции. Когда мы получим совместное предприятие 50-25-25, все будет понятно и прозрачно. Те же европейцы и россияне спросят, почему вы покупаете что-то для предприятия по таким ценам, где ваши тендеры? Но с другой стороны, они не будут бояться, что газ через сеть будет проходить мимо них. Как следствие, не будут строить обходные варианты», - отметил политик.
По его мнению, в противном случае Украина со временем получит кучу металлолома и убыточную газотранспортную компанию.