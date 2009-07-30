Котировки фьючерсов на нефть на NYMEX резко упали

Фьючерсы на нефть на торгах в среду подешевели почти на 6% на фоне неожиданного увеличения запасов нефти в США, которое подогрело опасения по поводу слабого спроса на энергоносители, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX), котировки сентябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 3,88 долл. или на 5,8%, до 63,35 долл. за баррель. Таким образом, фьючерсы закрылись на самом низком уровне с 16 июля и продемонстрировали самое значительное однодневное падение в долларовом и процентном отношении с 20 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE снизились на 3,35 долл., или на 4,8%, до 66,53 долл. за баррель.

Котировки нефтяных фьючерсов в Нью-Йорке упали к минимуму 63,04 долл. после того, как Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США сообщило, что за неделю 18-24 июля запасы нефти в США увеличились на 5,1 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали их сокращение на 1,2 млн. баррелей. Рост запасов был зафиксирован впервые с мая и был вызван тем, что нефтеперерабатывающие предприятия уменьшили загрузку мощностей, а импорт нефти вырос.

Нефтеперерабатывающие заводы сокращают производство в ответ на слабый спрос, который за четыре недели, завершившиеся 24 июля, упал на 4,1%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Опубликованные в последнее время экономические данные умерили надежды на скорое восстановление экономики после рецессии. Так, в среду Министерство торговли США сообщило о том, что заказы на товары длительного пользования в июне упали на 2,5%, по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировав самое значительное снижение с января.

Опрос окружных банков, проведенный Федеральной резервной системой США за период с середины апреля по май включительно, известный под названием «Бежевая книга», показал, что условия кредитования в США остаются жесткими. Темпы экономического спада стали более умеренными, отмечается в отчете, однако безработица продолжает расти.

Обеспокоенные затяжным экономическим спадом инвесторы стали активно продавать более рискованные активы, включая нефть и акции, и покупать относительно безопасный доллар США.

Слушания, которые проводит Комиссия по срочной биржевой торговле, также заставляют некоторых трейдеров нервничать, поскольку председатель комиссии Гэри ГЕНСЛЕР ясно дал понять, что комиссии следует ограничить спекулятивные сделки на энергетических и других сырьевых рынках. "Мы больше не должны обсуждать вопрос о том, следует ограничить позиционирование или нет ", - заявил Г.ГЕНСЛЕР в начале слушаний.

Котировки августовских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 5,56 цента, или на 2,9%, - до 1,8550 долл. за галлон. Котировки августовских фьючерсов на топочный мазут упали на 9,34 цента, или на 5,3%, - до 1,6713 долл. за галлон.

Согласно опубликованным в среду данным, запасы бензина в США за неделю 18-24 июля уменьшились на 2,3 млн. баррелей против прогнозировавшегося снижения на 100 000 баррелей. Запасы дистиллятов, к которым относятся топочный мазут и дизельное топливо, выросли на 2,1 млн. баррелей, хотя аналитики ожидали их роста на 900 000 баррелей.